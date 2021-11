San Prospero, il 26 novembre festa di apertura all’Auditorium “Volmer Fregni”

SAN PROSPERO – A San Prospero, domani, 26 novembre, è in programma una festa per l’apertura al pubblico, per la prima volta dalla sua inaugurazione nel 2016, dell’Auditorium “Volmer Fregni”. Sarà l’Associazione Culturale Nahìa, promotrice del progetto TiPì – Stagione di Teatro Partecipato, a gestire per i prossimi due anni le attività dell’Auditorium, come stabilito dalla convenzione stipulata tra il Comune e l’Associazione, che si è aggiudicata l’incarico in seguito a un avviso pubblico finalizzato all’individuazione di enti del terzo settore per la gestione dell’auditorium comunale e la sua programmazione artistico-culturale.

TiPì – Stagione di Teatro Partecipato dal 2016 anima la Bassa modenese con spettacoli, laboratori e letture. Dopo anni di programmazione su tutta l’Area Nord, il progetto, che nonostante le alterne vicende legate alla pandemia ha continuato a crescere ed espandersi, trova così un punto fermo, aprendo le sue porte alla cittadinanza in tutte le sue declinazioni.

“Dopo cinque anni di lavoro nel territorio dell’area nord” commenta Irma Ridolfini, attrice e coordinatrice di del progetto “TiPì ha una nuova casa. Sarà una sfida interessante, difficile ma stimolante quella di aprire per la prima volta uno spazio teatrale per una comunità che, storicamente, non ha mai avuto uno spazio dedicato allo spettacolo dal vivo. La nostra idea è quindi quella di creare insieme ai cittadini un luogo aperto, che possa veramente essere percepito come un luogo familiare”.

Le porte dell’Auditorium saranno aperte a partire dalle 19.00 per un brindisi inaugurale e per dare modo agli avventori di visitare e scoprire gli spazi della struttura. Dalle 20.00 verranno chiuse le porte e inizierà la vera e propria serata di presentazione delle attività della stagione 2021/2022: una rassegna di spettacoli serali, una rassegna in matinée per le scuole di San Prospero e dell’Area, laboratori di teatro per tutte le età e il progetto nazionale L’Italia dei visionari, di cui TiPì è partner dal 2018.

Con La bella stagione, la nuova stagione non si vuole però solo informare, ma anche intrattenere e divertire:

“Volevamo iniziare con una vera festa” specifica il coordinatore di TiPì Paolo Zaccaria – “Per questo abbiamo pensato a un grande varietà nel quale verranno inseriti piccoli momenti di racconto delle attività che animeranno lo spazio a partire da dicembre. Insieme a noi sul palco tanti artisti amici animeranno il palcoscenico per una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento”.

Oltre agli stessi attori-direttori artistici, sul palco saranno presenti Manuela de Meo, Pietro Traldi, Paolo Bruini, Amalia Ruocco e Laura Bruni: tutti artisti che in questi anni hanno, in modi diversi, incrociato il percorso di TiPì. Madrina e presentatrice della serata sarà invece Tamara Tassinari, teatro terapeuta e collaboratrice del progetto.

L’ingresso alla serata è libero – con obbligo di green pass – fino a esaurimento posti. L’Auditorium si trova in via I Maggio 16/b a San Prospero. Per informazioni scrivere progetto.tp@gmail.com o consultare la pagina Facebook TiPì – Stagione di Teatro Partecipato o il profilo Instagram stagione.tp.

Prossimo appuntamento all’Auditorium Volmer Fregni lo spettacolo Tomato Soap – Teatronovela sulla violenza di genere in un’unica puntata della compagnia Manimotò, che andrà in scena sabato 4 dicembre alle ore 20:45 grazie alla collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di San Prospero.

