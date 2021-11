Soliera, per le strade cittadine transitano le carrozze del Paradriving

SOLIERA – Giornata di quelle da ricordare per Soliera e, in particolare, per i ragazzi dell’ Accanto GGFCH . Martedì 9 novembre, infatti, per le strade cittadine sono transitate le carrozze del Paradriving, l’emozionante iniziativa di una comitiva a cavallo che è partita da Modena, in direzione Verona. L’idea è far salire a bordo per un tratto di strada persone diversamente abili. Così è stato anche a Soliera, con la vicesindaca Cristina Zambelli a fare gli onori di casa. Di seguito, alcuni scatti relativi alla giornata, realizzati da Matteo Luppi: