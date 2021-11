Ucman, contributi per l’acquisto di materiale didattico per alunni delle scuole primarie e secondarie

In applicazione di una delibera di Giunta Ucman, l’Unione Comune Modensi Area Nord ha indetto un bando pubblico finalizzato alla raccolta di domande per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di materiale didattico, rivolto alle famiglie degli alunni iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo

e secondo grado residenti nei comuni dell’Area Nord, al fine di facilitare la permanenza nel sistema educativo rimuovendo gli ostacoli di ordine

economico che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio.

Al Bando possono partecipare i genitori di ragazzi iscritti nell’anno scolastico 2021/2022 alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che presentano i seguenti requisiti:

1. Residenza del richiedente nei comuni Ucman da almeno 12 mesi in via continuativa alla data di presentazione della domanda.

2. Possesso da parte del richiedente, se extracomunitario, di carta di soggiorno o permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un anno in corso di validità od eventuale richiesta di rinnovo

3. Condizione economica del nucleo familiare determinata sulla base dell’attestazione relativa all’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE – con l’indicazione di “prestazioni agevolate rivolte a minorenni”), rilasciata nel 2021 corrispondente ad un valore ISEE non superiore a €.25.000,00

4. Attestazione di frequenza: In caso di attestazione ISEE con annotazioni per omissioni o difformità, la domanda di ammissione al bando potrà essere accettata solo se entro il termine di scadenza del presente Bando, il richiedente procederà secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 5 del D.P.C.M.

159/2013 I requisiti di accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e comunque entro la scadenza prevista del presente bando

GRADUATORIA

I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento fondi: qualora l’importo dei contributi erogabili superi lo stanziamento assegnato, gli aventi diritto saranno ordinati in una graduatoria in base all’Isee crescente (dal valore Isee più basso al più elevato). La graduatoria sarà elaborata secondo il valore (dal più basso al più alto) dell’ISEE Minorenni o dell’ISEE ordinario del nucleo familiare (con l’indicazione “Prestazioni agevolate rivolte a

minorenni”).

ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

Il contributo economico riconosciuto ad ogni beneficiario è differenziato in base alla classe di iscrizione, il valore complessivo è fissato come segue:

Scuola primaria: Valore classi prime: 75 euro, valore altre classi: 50 euro

Scuola secondaria di primo e secondo grado: Valore classi prime: 100 euro, valore altre classi: 75 euro

Il contributo economico verrà concesso su presentazione della documentazione della spesa sostenuta per l’acquisto di materiali e strumenti necessari per lo svolgimento delle attività scolastiche, come di seguito elencato:

– beni di consumo per attività scolastiche, dizionari, strumenti per il disegno tecnico, artistico, strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica. Il beneficiario è tenuto a produrre documentazione di spesa

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande debbono essere compilate su apposito modulo online attraverso apposita piattaforma entro il giorno 20 dicembre 2021.

CONTROLLI

Il Servizio Sociale Territoriale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. A norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il Servizio Sociale Territoriale potrà richiedere ulteriore documentazione circa le dichiarazioni rese; qualora il cittadino si rifiuti di presentare la documentazione richiesta decade immediatamente dal beneficio. Inoltre ai sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Servizio Sociale Territoriale, in sede d’istruttoria, potrà chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati dichiarati, oltreché finalizzate alla correzione di errori materiali o di modesta entità.

I richiedenti sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico, in particolare quelle legate alle modifiche della propria condizione di disoccupazione/in occupazione.

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite e incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice Penale e delle leggi specifiche in materia.

