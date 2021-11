Ucman, rinnovata la convenzione con ER.GO. per l’assegnazione di borse di studio a studenti universitari

Con deliberazione della Giunta n°128 del 17 Novembre è stata rinnovata per il prossimo triennio, da parte dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (Ucman), la convenzione con l’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori dell’Emilia-Romagna (ER.GO), per il finanziamento di borse di studio a favore di studenti universitari.

“Con questa decisione – dichiara l’assessore all’istruzione, Luca Prandini – prosegue il nostro sostegno all’istruzione universitaria di studenti residenti nei Comuni di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Prospero, dopo che nel precedente triennio abbiamo finanziato ben 110 borse di studio per il valore complessivo di € 263.058,91”.

Modalità e condizioni per accedere alle borse di studio sono determinati da ER.GO. L’importo della borsa di studio, che varia oltre che in base ai requisiti economici e di merito anche per la condizione rispetto alla sede universitaria (fuori sede, pendolare), ha un importo annuo minimo di € 1.097,55, mentre l’importo massimo può raggiungere € 5.397,74. La graduatoria dei beneficiari per l’anno accademico 2021/2022 è pubblicata sul sito web di ER.GO ed è finanziata dall’Unione per € 92.000,00

