Calcio, Terza Categoria: pari in rimonta per la Robur La Pieve sul campo del Limidi. Vince la Novese

di Simone Guandalini

Nella tredicesima giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, l’ultima di andata, il Limidi non riesce ad approfittare pienamente del turno di riposo del Medolla capolista per accorciare le distanza sul primo posto in classifica, venendo bloccato sull’1-1, in casa, da una Robur La Pieve sempre in partita, nonostante lo svantaggio maturato nella prima frazione di gioco, grazie ad una rete di Branca, e l’espulsione del proprio allenatore nella ripresa. Nel secondo tempo, infatti, sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, Testoni insacca di testa la rete del definitivo 1-1.

Il Medolla rimane capolista nonostante il turno di riposo anche grazie al rinvio della gara tra Virtus Mandrio e Old Invicta, mentre, nelle altre gare del girone, la Novese trova un importante successo casalingo contro la Cortilese (3-2), grazie alle reti di Motta, Veroni e Magnanini, che mettono fine ad una serie di tre sconfitte consecutive. Il Concordia cade, invece, contro la Polisportiva Cognentese (0-1). A decidere una gara equilibrata con poche occasioni da gol per entrambe le squadre è un’autorete arrivata in avvio di ripresa, quando Lika devia nella propria porta un colpo di testa avversario.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 13:

Centro Polivalente Limidi – Robur La Pieve 1-1

Concordia Calcio – Polisportiva Cognentese 0-1

Gino Nasi – Circolo Rinascita 6-1

Novese – Cortilese 3-2

Reno Centese – Nuova Aurora 0-1

Virtus Mandrio – Old Invicta (rinviata)

Riposa: Medolla

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 33

Virtus Mandrio 31*

Centro Polivalente Limidi 29

Gino Nasi 21

Circolo Rinascita 21

Reno Centese 15

Cortilese 15

Nuova Aurora 15

Polisportiva Cognentese 14

Novese 10

Robur La Pieve 9

Concordia Calcio 9

Old Invicta 3*

*una partita in meno

