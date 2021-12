Cimitero di Mirandola, proseguono le attività di manutenzione

MIRANDOLA – Proseguono, al cimitero di Mirandola, le varie attività manutentive volte al ripristino del decoro, messe in atto da mesi e tuttora in corso. Continuano, infatti, rende noto l’Amministrazione comunale, le chiusure dei loculi non occupati con nuove lastre. I lavori sono circa al 50%. Le numerose reti antivolatili posizionate nei mesi scorsi stanno, inoltre, producendo i risultati sperati: non è più presente la numerosa colonia di piccioni che stanziava particolarmente nella zona della chiesa.

L’ultimo intervento eseguito nelle scorse settimane è stata la pulizia della superficie in calcestruzzo e delle scritte del monumento al “Partigiano morente”: da molti anni evidentemente non erano state fatte operazioni mirate di pulizia e pertanto la superficie era ricoperta da muschi. Ora i muschi sono stati rimossi e la superficie appare pulita e variegata per il naturale effetto del tempo sul calcestruzzo.

