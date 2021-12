Covid, dal 16 dicembre al via la somministrazione del vaccino ai bambini

MODENA- E’ arrivato il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla vaccinazione anti-Covid per la fascia pediatrica dei bambini tra 5 e 11 anni. Ad annunciarlo è stato il generale Francesco Figliuolo precisando che le dosi del vaccino pediatrico Pfizer attese dall’Italia sarano 1.5 milioni.

Il parere di Aifa arriva dopo l’ok, lo scorso 25 novembre, dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema), che ha raccomandato l’estensione dell’indicazione per il vaccino Covid di Pfizer-BioNtech per includere l’uso per i bambini.

La vaccinazione potrà quindi iniziare tra il 15 e il 16 dicembre: dipendentemente dalle zone del Paese e dai tempi di spedizione.

Un avvio anticipato ripetto alle prime direttive che avevano previsto il via delle vaccinazioni pediatriche il 23 dicembre.

Le fiale con il vaccino pediatrico Pfizer arriveranno in Italia il 15 dicembre

“Le dosi rappresentano una prima tranche che sarà poi integrata a gennaio“- hanno specificato i collaboratori del commissario straordinario Figliuolo.

