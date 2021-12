Discarica Finale Emilia, il sindaco Poletti dopo l’incontro in Regione: “Ribadito nostro no, ma situazione complessa”

FINALE EMILIA – Un primo incontro in Regione tutto sommato soddisfacente, con molte luci e qualche ombra, per il sindaco di Finale Emilia, Marco Poletti, che nei giorni scorsi è stato ricevuto prima dal direttore dell’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Enrico Cocchi, alla presenza di Filippo Molinari della segreteria del presidente Bonaccini, poi dall’assessora all’Ambiente Irene Priolo e dal suo staff. A fare il punto degli incontri è il sindaco Poletti:

“Sul fronte ricostruzione, commentando lo stato dell’arte delle pratiche relative al Comune di Finale Emilia, i tecnici regionali hanno confermato il pieno sostegno alla nuova Amministrazione comunale. Abbiamo concordato che le nostre priorità per questo fine 2021 restano il Ponte Vecchio e piazza Garibaldi. Per entrambe è stato affidato l’incarico del Responsabile unico del procedimento. Riguardo a piazza Garibaldi, proprio in questi giorni verrà individuata l’azienda che si occuperà dei lavori, mentre per quel che concerne il Ponte Vecchio sono stati stanziati 30mila euro per la direzione lavori e a breve verrà predisposto il bando per l’affidamento all’impresa che si occuperà delle opere di consolidamento. L’inizio dei lavori è previsto non appena sarà passato il periodo di rischio piena del Panaro, poiché il cantiere verrà collocato nell’alveo del fiume e necessita della massima sicurezza. Insieme alla struttura regionale, che intorno a metà gennaio sarà ospite negli uffici di via Monte Grappa per fare visita ai nostri tecnici, stabiliremo poi quali saranno le priorità da affrontare nel 2022, in modo da accelerare nel percorso della ricostruzione pubblica.

Con l’assessora Priolo abbiamo, invece, affrontato la spinosa questione della discarica. Abbiamo ribadito ancora una volta il nostro no alla discarica, chiedendo all’assessora di stralciare la realizzazione dell’ampliamento dalla programmazione 2022-2027. La situazione, però, resta molto complessa. Per tutelare i nostri cittadini abbiamo comunque confermato l’incarico all’avvocato Livio Veronesi del foro di Ferrara che rappresenterà il Comune nell’udienza preliminare – prevista il 22 dicembre presso il Tribunale di Modena – del procedimento penale che interessa la discarica di via Comunale Rovere, posta sotto sequestro ormai due anni fa”.