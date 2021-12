Gregorio Paltrinieri, primo oro ad Abu Dhabi per la staffetta mista in acque libere

CARPI- Il nuotatore carpigiano Gregorio Paltrinieri continua a fare incetta di medaglie.

Alle Worlds Series di Abu Dhabi è partito alla grande, aggiudicandosi la medaglia d’oro nella staffetta mista 4×1.500 in acque libere, al fianco di Martina De Memme, Giulia Gabbrielleschi e Domenico Acerenza.

Paltrinieri non affronterà altre gare in mare, concentrandosi sui Mondiali in vasca corta: con la finale dei 1.500 in programma martedì 21 dicembre.

