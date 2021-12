Il 3 dicembre riparte in presenza la terza stagione di “Musica Stretta” alle Officine Culturali di Nonantola

NONANTOLA- Venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 21 parte alle Officine Culturali di Nonantola la terza stagione di “Musica Stretta” con un appuntamento live intitolato “Oltre lo strumento – esplorazione elettrica”.

I protagonisti della serata sono Luca Perciballi, Davide Cristiani e l’ospite speciale: l’ermeneuta Francesco Minelli.

L’evento inaugurale è dedicato al tema della trasformazione del suono musicale e a come questo può avvenire: attraverso la modifica “fisica” di uno strumento acustico, l’applicazione di effetti elettronici o anche grazie a sperimentali, e non ortodosse, tecniche di registrazione del suono.

Un’esperienza stimolante, che vuole incentivare l’apertura e la creatività, scardinando alcuni canoni classici e lanciando nuovi spunti agli uditori.

Musica stretta

All’inizio del 2020, nelle fasi più critiche della pandemia, la Fonoteca di Nonantola ha ritenuto fondamentale impegnarsi per rispondere alla chiusura dei servizi e sopperire al calo di offerta culturale sul territorio, impegnandosi ad elaborare una nuova offerta culturali per cittadine e cittadini.

Da questo bisogno nasce Musica Stretta, originariamente concepita come serie web, oggi è diventata un progetto altamente rappresentativo della realtà culturale, proposta e rappresentata dalle Officine Culturali di Nonantola: vivace, innovativa, irriverente.

Gli ospiti della serie affrontano i temi più svariati del mondo della musica e non solo, portando il proprio punto di vista in maniera inedita e accattivante.

La terza stagione di Musica Stretta si articola quindi in maniera inedita, con le puntate concepite a coppie, infatti a ogni puntata live è infatti connessa una seconda e successiva puntata online, che diventa una sorta di approfondimento e, talvolta, reinterpretazione del tema in oggetto.

Calendario eventi

Oltre lo strumento

venerdì 3 dicembre 2021 ore 21 (live)

Oltre lo strumento – esplorazione elettrica con Luca Perciballi, Davide Cristiani, ospite speciale della serata: l’Ermeneuta Francesco Minelli

venerdì 17 dicembre 2021 (online)

Oltre lo strumento – esplorazione acustica

con Fabrizio Puglisi

Appuntamenti da gennaio a marzo

mercoledì 12 gennaio 2022 ore 21(live)

Repetita iuvant – Suoni circolari

con Valeria Sturba

Ospite speciale della serata: L'Ermeneuta Francesco Minelli

venerdì 28 gennaio 2020 (online)

Repetita iuvant – Visioni circolari

con Beatrice Pucci e musiche di Valeria Sturba.

Il secondo doppio appuntamento è dedicato all’importanza e alle potenzialità del principio di ripetizione in ambito artistico, in musica e nel campo delle arti visive.

Il pubblico è trasportato in un mantra di suoni e immagini. Un viaggio ciclico ma sempre nuovo, in cui perdersi e riperdersi, trascinati dalla corrente creativa degli ospiti.

Tinte sonore

mercoledì 9 febbraio 2021 ore 21 (live)

Tinte Sonore – La musica con Musici Stretti

Ospite speciale della serata: l’Ermeneuta Francesco Minelli

venerdì 25 febbraio 2022 (online)

Tinte Sonore – le immagini

con Filippo Cinotti

Con il terzo doppio appuntamento si intende raccontare e indagare come, a seconda della presenza musicale o di una determinata scelta di colori, sia possibile influenzare la percezione e l’interpretazione delle immagini.

Dalla celeberrima copertina di “The Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd fino alle più recenti e tecnologiche esibizioni live, il rapporto tra suoni e colori è sempre stato un affascinante oggetto di indagine per musicisti, uomini di scienza e profani.

Un’interessante e coinvolgente viaggio tra due mondi distinti e al contempo intrinsecamente legati.

Musiche sconosciute da mondi perduti

mercoledì 9 marzo 2022 ore 21 (live)

Musiche sconosciute da mondi perduti – Antica Grecia con Playades (Fabio Esposito: Lira di Afrodite, Francesco Sotgiu: antico Bendir, Davide Folloni & Francesca Capuozzo: voce narrante).

Ospite speciale della serata: L'Ermeneuta Francesco Minelli

venerdì 25 marzo 2022 (online)

Musiche sconosciute da mondi perduti – Apollo Music con Fabio Esposito (narrazione) Francesco Fantoni (grafiche, animazioni e disegni)

Dalla musica dell’antica Grecia alla musica di mondi immaginari: un ultimo viaggio per il pubblico di Musica Stretta, sperimentale e appassionante, tra le tradizioni di mondi passati e le sperimentazioni e le speculazioni di mondi possibili.

Ospiti fissi: Musici Stretti, l’Ermeneuta, F. Futuribile, Maria Antolexa

Informazioni

Gli eventi “Live” si svolgono nella sede di Officine Culturali a Nonantola, in via provinciale Ovest, 57 (ingresso via Rebecchi).

Le puntate “Online” verranno pubblicate sulle piattaforme social (Youtube, Instagram e Facebook) e sul sito di Officine Culturali: www.officineculturalinonantola.it

Per gli eventi “Live”, nel rispetto delle regole sanitarie anti-Covid, ai partecipanti è richiesto di esibire il Green-Pass Covid-19.

E’ consigliata la prenotazione scrivendo alle mail biblioteca@comune.nonantola.mo.it e fonoteca@comune.nonantola.mo.it o chiamando i numeri 059 549700 e 059 896696

