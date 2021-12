Imprendocoop, al via ottava edizione: montepremi di 30 mila euro

Prende il via il 12 gennaio 2022 l’ottava edizione di Imprendocoop, il progetto di Confcooperative Modena che favorisce l’occupazione e imprenditorialità. Il percorso – si legge nel comunicato stampa diffuso da Confcooperative Modena – intende promuovere e sostenere idee di impresa di nuova generazione dando l’opportunità di occupazione attraverso il modello cooperativo o di impresa sociale.

Sviluppato con la collaborazione della Camera di commercio di Modena, dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, del Comune di Modena (assessorato Politiche economiche), di Emil Banca, della Fondazione Democenter e Laboratori Aperti, Imprendocoop si è affermato quale esperienza positiva nel territorio e per il territorio per lo sviluppo di nuova imprenditoria. Le parole chiave sono cooperare e innovare.

Cooperare non solo come obiettivo imprenditoriale, ma anche modalità di interazione e funzionamento del progetto, modo di funzionamento degli spazi, ambizione di condivisione di idee e iniziative. Innovare dialogando con realtà d’impresa consolidate, con opportunità di connessione in rete e condivisione di open innovation per i nuovi servizi e mercati attraverso incontri mirati di presentazione.

Il percorso è rivolto a giovani che abbiano voglia di investire nel loro futuro sviluppando le loro idee di impresa e partecipando a un percorso formativo gratuito di alto profilo, a spin-off e spin-out, ovvero sia a personale universitario che aziendale che vuole sviluppare idee di impresa attraverso la forma cooperativa o d’impresa sociale.

Imprendocoop è per persone che vogliono mettersi in gioco e credono fortemente che le proprie idee possono essere sostenibili e vincenti sul mercato. Il progetto è adatto a imprese sociali, anche non cooperative, che vogliono entrare in una rete di imprese e di opportunità. Ai progetti vincenti verranno assegnati premi in denaro e servizi.

