San Felice: incontro con la cittadinanza sul tema Cispadana

SAN FELICE- Si svolgerà sabato 18 dicembre- alle ore 10, all’auditorium di San Felice- e sarà aperto a tutta la cittadinanza l’incontro organizzato da Legambiente Emilia-Romagna e dal Coordinamento Cispadano per discutere sulla Cispadana.

In occasione dell’iniziativa si potrà assistere alla proiezione del cortometraggio “Autostrada Cispadana- Asfalto sostenibile” e, in un secondo momento, si parlerà della petizione lanciata per fermare l’opera e completare la strada già esistente.

“La Cispadana viaria come elemento dirimente, su cui si misura la reale volontà di cambiare paradigma sul tema trasporti- scrive il portavoce del Coordinamento Cispadano sui social- Ne parliamo sabato 18 dicembre a San Felice sul Panaro nel corso di una iniziativa pubblica durante la quale sarà presentato un cortometraggio e una petizione sul tema”.

Interveranno Davide Ferraresi di Legambiente regionale, Silvano Tagliavini e Valentina Biano regista del docu-film.

L’ingresso sarà gratuito, previo Green pass e la diretta streaming sarà disponibile sulla pagina Facebook del Coodinamento Cispadano.

