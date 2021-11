Solara di Bomporto, Monari Federzoni presenta la nuova Glassa al Marsala fine Doc

BOMPORTO- A chi inizia a pensare ai menu delle feste e vuole aggiungere un tocco di creatività in cucina, Monari Federzoni Spa – storica azienda modenese produttrice di Aceto Balsamico di Modena Igp, condimenti e bevande, co-leader di mercato in Italia – dedica la Glassa al Marsala fine Doc, novità assoluta per esaltare le diverse preparazioni con sentori aromatici e agrodolci.

Colore ambrato, profumo caratteristico, persistente e intenso, la nuova Glassa al Marsala fine Doc “Gusto aromatico” entra a far parte della linea di Glasse Monari Federzoni completamente rinnovata, arricchita di un descrittore per aiutare il consumatore a cogliere le caratteristiche distintive di gusto e accompagnarlo nella scelta d’acquisto più corretta in relazione ai diversi piatti. Con questa finalità nascono “Gusto classico”, Glassa all’Aceto Balsamico di Modena Igp; “Gusto fresco”, Glassa all’Aceto Balsamico di Modena Igp e basilico; “Gusto delicato”, Glassa all’Aceto di mele italiano; e la new entry “Gusto aromatico”, Glassa al Marsala fine Doc.

Il restyling della linea esprime la volontà di Monari Federzoni di sviluppare un percorso di conoscenza alla scoperta del prodotto più adatto per ogni preparazione, rispondendo alle esigenze di un consumatore sempre più gourmande.

Un impegno già espresso con la linea di Aceto Balsamico di Modena Igp, anch’essa recentemente rinnovata con i medesimi obiettivi. Nuove immagini, più spazio al colore, essenzialità del packaging, ma non solo: la nuova veste grafica della linea di Glasse Monari Federzoni è pensata, inoltre, per una maggior visibilità a scaffale.

“Il percorso di innovazione in Monari Federzoni parte dall’impegno verso un consumatore sempre più esigente e attento a ciò che porta in tavola e, al contempo, è spinto dalla volontà di valorizzare prodotti capaci di rivitalizzare lo scaffale – sottolinea Sabrina Federzoni, presidentessa e amministratrice delegata Monari Federzoni Spa- Come per la linea Aceto Balsamico di Modena Igp, anche attraverso il restyling della linea Glasse abbiamo voluto fornire a chi sceglie i nostri prodotti una guida immediata per la selezione della referenza migliore in base al tocco che si vuole conferire a ogni ricetta, facilitando il momento dell’acquisto e garantendo piena soddisfazione a tavola”.