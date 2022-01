Autobus di linea finisce nel fossato in strada Albareto

MODENA – Poco dopo le ore 10 di questa mattina, in strada Albareto, in località Mulini Nuovi, un autobus di linea è scivolato in un fossato a lato della carreggiata. I Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti per aiutare a scendere e mettere in sicurezza il conducente del mezzo e l’unico passeggero a bordo al momento dell’incidente. Sul posto anche la Polizia Municipale e i sanitari del 118.

