Calcio, dilettanti: la ripartenza dei campionati dalla Promozione alla Terza Categoria slitta al 27 febbraio

di Simone Guandalini

Nuovo slittamento della ripartenza dei campionati di calcio dalla Promozione alla Terza Categoria. Attraverso un comunicato stampa diffuso nella giornata di ieri, 17 gennaio, infatti, il Comitato Regionale Emilia-Romagna (Crer) ha rinviato ulteriormente la ripresa dei campionati, spostando la data di riavvio di due settimane, dal 13 al 27 febbraio. Nessuna novità ufficiale, almeno per il momento, per quanto riguarda, invece, il campionato di Eccellenza, anche se, si legge sulla stampa locale, si starebbe andando verso uno slittamento della ripartenza dei gironi B e C al 6 febbraio, mentre la ripresa del Girone A (nel quale sono di più le giornate ancora da disputare) sarebbe confermata per il 30 gennaio, co i recuperi che rimarrebbero fissati per domenica 23 gennaio.

Questo il passaggio del comunicato attraverso il quale il Crer annuncia lo slittamento della ripresa dei campionati dalla Promozione alla Terza Categoria:

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia-Romagna (Crer), dispone, in via cautelativa e precauzionale, lo slittamento esclusivamente delle gare dei campionati e delle coppe, dilettanti e giovanili, maschili e femminili, sia a livello regionale che provinciale, esclusi i seguenti Campionati apicali (Eccellenza a 11 maschile – Calcio a 5 C1 maschile – Campionato Regionale C5 Femminile), in programma nei seguenti fine settimana, salvo provvedimenti specifici che saranno presi con apposito comunicato nella rispettiva sezione di competenza: • 22-23 Gennaio 2022

• 29-30 Gennaio 2022

• 02 Febbraio 2022

• 05-06 Febbraio 2022

• 12-13 Febbraio 2022

• 19-20 Febbraio 2022 I campionati riprenderanno nel fine settimana del 26-27 febbraio 2022, con la calendarizzazione di seguito indicata da ritenersi provvisoria e pertanto passibile di successive modifiche. Si specifica inoltre che: – lo slittamento sopra indicato non è riferito all’attività di allenamento e di preparazione, che pertanto potrà continuare a svolgersi regolarmente come avvenuto fino ad oggi nel rispetto dei protocolli federali e della normativa vigente; – fino al 31 gennaio 2022 compreso, stante l’evidente rischio epidemiologico in corso, non sarà consentito lo svolgimento di gare amichevoli ufficiali e/o di allenamenti congiunti, né la partecipazione a tornei giovanili anche se già autorizzati; – per quanto attiene ai tornei organizzati dalle Delegazioni Provinciali e/o dalle Società, la relativa autorizzazione è sospesa fino al 31 gennaio 2022. – l’attività delle Rappresentative Regionali e Provinciali, calcio a 11, è sospesa fino al 13 febbraio 2022. È data facoltà alle Delegazioni Provinciali di programmare la ripresa delle attività dei Campionati e Coppe provinciali di loro competenza a decorrere dal 19-20 febbraio 2022 solo qualora vi siano motivi organizzativi e di calendario. Riprogrammazione ATTIVITÀ UFFICIALE REGIONALE e PROVINCIALE A seguito delle considerazioni e decisioni sopra riportate, il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale ha deliberato il differimento della data di inizio del girone di ritorno di alcuni Campionati e Tornei LND – SGS Regionali, che vengono qui sotto riportati salvo errori e/o omissioni: • Campionato di Promozione (gironi A, B, C, D, E, F) Domenica 27 Febbraio 2022 3^ ritorno • Campionato di Prima categoria (gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I) Domenica 27 Febbraio 2022 3^ ritorno • Campionato di Seconda categoria (girone A, B, C, D, G, H, I, L, M, N, O) Domenica 27 Febbraio 2022 1^ ritorno • Campionato di Seconda categoria (girone E, F) Domenica 27 Febbraio 2022 3^ ritorno. • Campionati di Terza Categoria Delegazioni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Sabato e Domenica 27 Febbraio 2022 1^ ritorno; • Campionato di Terza categoria Delegazione di Modena Sabato e Domenica 26-27 Febbraio 2022 3^ Ritorno

