Covid, Barcaiuolo (Fdi): “Risolvere il caos Green Pass post-tamponi in farmacia”

Perché ci son ritardi nella consegna dei Green Pass a persone guarite dal Coronavirus a seguito di tampone fatto in farmacia? A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale Michele Barcaiuolo (Fdi), che ricorda come “risulta da segnalazione arrivatemi che vi siano numerosi cittadini, risultati negativi al tampone antigenico rapido in farmacia, che a distanza di due settimane non hanno ancora ricevuto il Green Pass rafforzato da guarigione”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’Amministrazione regionale “quali siano le possibili motivazioni legate ai suddetti ritardi e come la Regione, di concerto con le Ausl competenti, intenda risolvere la problematica espressa al fine di non arrecare disagi e inconvenienti ai cittadini”.

