Calcio a 5: Pro Patria San Felice a valanga, Modena Cavezzo torna al successo

di Simone Guandalini – Pro Patria San Felice a valanga nella sedicesima giornata di Serie B di calcio a 5, disputatasi sabato 26 febbraio; in A2, ritrova il successo, dopo due ko consecutivi, il Modena Cavezzo Futsal.

I giallorossi superano con un larghissimo 17-0 il Futsal Sassuolo, decimato da infortuni e squalifiche e penultimo in classifica, nel derby modenese del Girone B. Il Sassuolo ha resistito per otto minuti sullo 0-0, sino al vantaggio di Drago che ha aperto l’inevitabile goleada, necessaria alla formazione di casa anche per migliorare la propria differenza reti. Le firme nel primo tempo (6-0, con l’esordio anche in B di Scacchetti) sono state di Spatari, Butturini, El Madi su rigore e Drago altre due volte. Nella ripresa il punteggio si è rimpinguato: triplette di El Madi e Revert, oltre a Drago (2), Butturini, Quaquarelli e Gaglio per il 17-0 finale.

Nel Girone B di Serie A2, invece, ritrova il successo, dopo i due ko contro Futsal Villorba e Sampdoria, il Modena Cavezzo Futsal, che, in trasferta, supera con un netto 5-0 Fenice Venezia Mestre, rimanendo in scia delle squadre che occupano le prime posizioni della classifica, al quarto posto. A decidere la gara in favore dei gialloblù sono state le reti di Dudù Costa, Guerra, Doffour, Pires e Vezzani.

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, risultati giornata 19:

VIS Gubbio – C.U.S. Ancona 10-2

Fenice Venezia Mestre – Modena Cavezzo Futsal 0-5

Lenzi Automobili Prato – Mestre (rinviata)

Sporting Altamarca Futsal – CS Gisinti Pistoia 3-5

Sampdoria Futsal – Città di Massa C5 2-2

Riposa: Buldog Lucrezia

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, classifica:

Sampdoria Futsal 35

CS Gisinti Pistoia 34**

Mestre 34**

Modena Cavezzo Futsal 32*

Città di Massa C5 29*

Futsal Villorba 22*

VIS Gubbio 19*

Fenice Venezia Mestre 17

Buldog Lucrezia 15*

Sporting Altamarca Futsal 14**

Lenzi Automobili Prato 14***

C.U.S. Ancona 3*

*una partita in meno

**due partite in meno

***quattro partite in meno

Calcio a 5, Serie B, Girone B, risultati giornata 16:

Fossolo 76 Calcio – Olimpia Regium 1-10

Pro Patria San Felice – Futsal Sassuolo 17-0

Sant’Agata Futsal – Aposa Bologna 8-4

Russi – Dolomiti Energia Rovereto 0-4

Futsal Cesena – Athletic C5 8-2

Lavagna C5 – Dozzese 0-6

Calcio a 5, Serie B, Girone B, classifica:

Futsal Cesena 41

Pro Patria San Felice 41

Olimpia Regium 40

Russi 30

Fossolo 76 Calcio 29

Dolomiti Energia Rovereto 28

Sant’Agata Futsal 24

Dozzese 17*

Aposa Bologna 15

Athletic C5 5*

Futsal Sassuolo 3

Lavagna C5 2

*una partita in meno

