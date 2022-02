Calcio a 5: Modena Cavezzo rimontato dalla Sampdoria. Vittoria all’ultimo respiro per la Pro Patria San Felice

di Simone Guandalini – Una vittoria e un ko per le due squadre di calcio a 5 della Bassa modenese impegnate, rispettivamente, nel Girone B di Serie A2 e nel girone B di Serie B.

In A2, il Modena Cavezzo, dopo l’inaspettata sconfitta della scorsa settimana sul campo di Villorba, cade nuovamente, e più dolorosamente, nello scontro diretto interno contro la Sampdoria Futsal, che ora scappa a + 5 in classifica sulla formazione modenese, quarta, che vede allontanarsi anche il Mestre capolista, vittorioso contro la VIS Gubbio, e avvicinarsi il Città di Massa, fermato sul pari dal Villorba. Sotto 1-0, i ragazzi di mister Checa trovano il pareggio con Dudu Costa, poi Barbieri e Ronaldo completano la rimonta, portando il Modena Cavezzo a +2 sugli avversari. Quando il match sembra in controllo, però, arriva il blackout che porta fino al 3-4 finale in favore della formazione ligure e alla seconda sconfitta consecutiva per i gialloblù.

In Serie B di calcio a 5, invece, vittoria all’ultimo respiro e, forse, non del tutto meritata, per la Pro Patria San Felice, sul campo dell’Athletic (6-5). La Pro Patria inizia in scioltezza e la gara si mette subito sui giusti binari: Revert la apre dopo 6’29” e, a stretto giro, arrivano le marcature di Drago, ancora di Revert su punizione e lo 0-4 di Quaquarelli alla prima rete stagionale. La gara sembra finita, ma non lo è, perchè si ripresenta il vizio dei troppi falli in pochi minuti. A 7′ da fine tempo la Pro Patria ne ha cinque e l’Athletic la riapre su libero al sesto fallo giallorosso, poi prende coraggio e ne fa altri due rientrando pienamente in corsa, per poi addirittura pareggiare a inizio ripresa con il 4-4. A metà della seconda frazione arriva pure il sorpasso dei liguri, un 5-4 che completa un break da 5-0. Sembra finita, ma quattro minuti col portiere di movimento permettono alla Pro Patria San Felice di riacciuffare la partita e vincerla negli ultimi secondi di gioco con una doppietta di Quaquarelli. Con la vittoria odierna, e la contemporanea sconfitta della capolista Futsal Cesena sul campo dell’Olimpia Regium (3-1), la Pro Patria San Felice aggancia la formazione romagnola al primo posto della classifica, a quota 38 punti.

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, risultati giornata 18:

CS Gisinti Pistoia – Lenzi Automobili Prato (rinviata)

Buldog Lucrezia – Fenice Venezia Mestre 2-1

Città di Massa C5 – Futsal Villorba 3-3

Mestre – VIS Gubbio 6-3

Modena Cavezzo Futsal – Sampdoria Futsal 3-4

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, classifica:

Mestre 34*

Sampdoria Futsal 34

CS Gisinti Pistoia 31**

Modena Cavezzo Futsal 29*

Città di Massa C5 28*

Futsal Villorba 22

Fenice Venezia Mestre 17

VIS Gubbio 16*

Buldog Lucrezia 15

Sporting Altamarca Futsal 14**

Lenzi Automobili Prato 14***

C.U.S. Ancona 3*

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

Calcio a 5, Serie B, Girone B, risultati giornata 15:

Athletic C5 – Pro Patria San Felice 5-6

Aposa Bologna – Lavagna C5 10-0

Dozzese – Fossolo 76 Calcio 4-2

Futsal Sassuolo – Russi 6-12

Dolomiti Energia Rovereto – Sant’Agata Futsal 6-2

Olimpia Regium – Futsal Cesena 3-1

Calcio a 5, Serie B, Girone B, classifica:

Futsal Cesena 38

Pro Patria San Felice 38

Olimpia Regium 37

Russi 30

Fossolo 76 Calcio 29

Dolomiti Energia Rovereto 25

Sant’Agata Futsal 21

Aposa Bologna 15

Dozzese 14*

Athletic C5 5*

Futsal Sassuolo 3

Lavagna C5 2

*una partita in meno

