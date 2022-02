Camposanto, Mauro Neri eletto vicepresidente del Consiglio Ucman

Dopo l’elezione del finalese Mattia Veronesi alla presidenza del Consiglio Ucman, nei giorni scorsi Mauro Neri, consigliere comunale di Camposanto e consigliere Ucman, è stato eletto vicepresidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord. Il senatore Enrico Aimi, commissario regionale di Forza Italia Emilia-Romagna, Piergiulio Giacobazzi, coordinatore provinciale Forza Italia Modena, e Antonio PLatis, consigliere provinciale di Forza Italia, commentano così la nomina:

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’elezione dello storico capogruppo di Forza Italia, Mauro Neri, alla vicepresidenza del Consiglio dell’Unione Area Nord. Mauro è un militante infaticabile, innamorato del suo paese, Camposanto, ed attento consigliere comunale e dell’Ucman da due legislature. Anche prima di intraprende l’attività in Comune ha sempre fatto parte del partito, risultando iscritto a Forza Italia fin dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi. Questa nomina, ottenuta a larghissima maggioranza, suggella un impegno costante a favore dell’Unione e della Bassa modenese e l’apporto, moderato ma determinato, che ha profuso in questi anni difficilissimi in Ucman”.