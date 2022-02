Controlli antidroga, spacciatore arrestato con 46 dosi di crack

MODENA – Arrestato con 46 dosi di crack: nel pomeriggio di ieri, venerdì 18 febbraio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nella prosecuzione delle attività di controllo delle zone della città più esposte a fenomeni di criminalità diffusa legata agli stupefacenti e a reati contro la persona e il patrimonio, hanno tratto in arresto un 29enne per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato notato a piedi nel parco Sandro Pertini mentre si è avvicinato ad un’altra persona cedendogli un pacchetto e riscuotendo del denaro. In quel momento i Carabinieri sono intervenuti accerchiando e bloccando le due persone, così impedendogli ogni via di fuga.

La perquisizione personale ha permesso recuperare il pacchetto ceduto all’acquirente (contenente due dosi di sostanza stupefacente) e di rilevare, nella tasca del giaccone del presunto spacciatore, ulteriori 44 dosi della medesima sostanza per un totale di 46 dosi di crack. Da una prima analisi, la sostanza sequestrata è risultata essere crack, la nota droga sintetica, ben conosciuta per la sua tossicità. Nel corso della perquisizione è stata recuperata anche la somma di 675 euro in banconote di vario taglio, sequestrata poiché ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Questa mattina il giovane è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, nel corso della quale è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.

La Piazza Primo Maggio, Piazza XXII Aprile, il Parco Novisad e la zona della ex manifatture tabacchi, ed altre piazze del Capoluogo, come in quest’ultimo caso il Parco Sandro Pertini, sono luoghi oggetto di frequenti controlli pomeridiani e serali da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, la cui attività di prevenzione e contrasto ha consentito ultimamente di trarre in arresto diversi spacciatori e di togliere dalla disponibilità dei giovani numerosi dosi tra marijuana, cocaina, eroina e hashish.

