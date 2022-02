Decreto Covid e proroga dello stato di emergenza

ROMA- Decreto Covid: con 452 voti favorevoli e 53 contrari la Camera dei deputati ha votato, giovedì 16 febbraio, l’approvazione della proroga dello stato di emergenza nazionale, green pass e altre misure per il contenimento della pandemia.

Si è ancora in attesa del voto finale, che si è svolto nella mattinata di giovedì 17 febbraio.

Il decreto Covid prevede un’ulteriore proroga al 31 marzo delo stato di emergenza, in scadenza il prossimo 22 febbraio.

Nel testo un’attenzione particolare alla ridefinizione delle scadenze previste per la “quarantena precauzionale”, l’introduzione del principio di autosorveglianza e il contenimemto dei prezzi delle mascherine FFP2

Infine, per quanto riguarda la certificazione verde- base e rafforzata- il decreto Covid non prevede nessun legame con l’eventuale stato di emergenza. Ma non è ancora stato stabilito se le norme per discipli arla resteranno in vigore.

In origine il decreto era composto di 19 articoli divisi in 50 commi: dopo una prima approvazione del Senato è diventato più corposo con 33 articoli suddivisi in 64 commi e un allegato.

Su cosa accadrà dopo il 31 marzo, è dibattito tra gli esperti: c’è chi crede, come l’immunologo e componente del Cts Sergio Abrignani, che lo stato di emergenza non verrà prorogato e che non potrà esserci una variante più diffusiva di Omicron.

