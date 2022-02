Discarica Finale Emilia, Ferraresi (M5S): “Bonificare la vecchia e stralciare la nuova dal piano regionale”

FINALE EMILIA- “La vecchia discarica di Finale va bonificata e la nuova stralciata dal piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate”. A domandarlo è Vittorio Ferraresi, deputato finalese del MoVimento 5 Stelle, che ormai da tempo segue gli sviluppi del caso, partecipando a incontri e approfondendo documenti.

Ferraresi parte dalle osservazioni presentate al Piano regionale di gestione dei rifiuti per domandare un passo indietro alla Regione.

“Il 27 dicembre la Giunta regionale ha approvato il Piano, in cui è inserita l’area di via Rovere. Il MoVimento 5 Stelle si oppone a tutti i livelli al progetto. Le nostre ragioni sono supportate ancor di più dalle osservazioni rivolte al piano. Nel mio documento si evidenziano provvedimenti regionali di V.I.A. e di A.I.A. viziati, in quanto adottati in carenza di un presupposto di fatto essenziale (la disponibilità da parte dell’asserito gestore della discarica comunale venuta meno per scadenza del contratto del 2011) la cui esistenza è stata (al contrario) affermata in sede amministrativa.

Né può essere trascurata la situazione di grave contaminazione delle falde acquifere, a causa della presenza di sostanze inquinanti (ferro, manganese e solfati) in misura superiore ai livelli soglia di C.S.C. e una situazione di ‘grave contaminazione delle falde acquifere, a causa delle presenze di sostanze inquinanti in misura superiore ai livelli soglia di contaminazione’. Alla spiegazione tecnica segue una richiesta incontrovertibile: la discarica dismessa va bonificata e la nuova va stralciata”.