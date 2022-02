Finale Emilia, bocciata mozione sulla discarica. Palazzi: “Responsabilità politica del Pd finalese”

FINALE EMILIA – Attraverso una nota stampa, l’ex sindaco e ora consigliere comunale della Lega a Finale Emilia, Sandro Palazzi, torna sulla questione discarica, dopo la bocciatura della mozione presentata da Lega e Fratelli d’Italia in Consiglio comunale:

“Questa (la mozione sulla discarica è riportata in fondo all’articolo, n.d.r.) la mozione presentata in Consiglio lo scorso 15 febbraio, che è stata votata contro dall’intera compagine di sinistra, in sostanza dal Pd con l’astensione dei M5S (che ormai è da considerarsi una succursale del PD), ma con il voto favorevole dei civici di Pincelli e Guerra.

Le motivazioni principali, dopo che mi era stato chiesto di ritirarla, sono da addebitare alle “premesse” del documento, in cui evidenzio bene con atti inequivocabili, la responsabilità POLITICA del PD Finalese che in tutti questi anni non ha fatto altro che favorire le condizioni perchè ciò si verificasse, cioè che i terreni finissero in mano prima a dei privati, anzichè a SORGEA che doveva gestire la discarica già realizzata, poi permettendo che FERONIA, diventasse di HERA con a capo un amministratore delegato che era vice sindaco del PD a Finale, assegnando senza gara di appalto la proprietà comunale di Feronia (0) , ed infine, per fare una sintesi, senza opporre il minimo contrasto a ciò che si stava realizzando … l’astensione del settembre del 2016 ad una mozione che dava mandato al Sindaco, cioè io, di opporsi con tutte le forze all’ampliamento della discarica ne è la prova inconfutabile.

Il PD è in grave difficoltà su questo argomento… si è reso conto che per essere credibile deve ricostruirsi una “verginità politica” sulla discarica simulando un interesse improvviso a contrastarla quando per 20 anni ha fatto di tutto per adeguarsi agli interessi della Regione Emilia Romagna anzichè curare i nostri, del nostro territorio, dei nostri agricoltori che vedranno perdere importanti commesse, dei residenti che dovranno rassegnarsi a vedere peggiorare la qualità dell’aria che respireremo per via dell’aumento del traffico pesante che inevitabilmente passerà per trasportare i milioni di ton sul sito della quattrina.

Con la mozione, bocciata dell’altra sera, ho pestato la coda al serpente che si è ribellato subito con veemenza, lo si può percepire dalla reazione avvenuta con la nota stampa del PD pubblicata di recente, farcita di bugie ed illazioni, come quella del Consigliere Poletti che ha dichiarato pubblicamente che ho scritto mezze verità, bugie ed addirittura che ho modificato delle delibere (detto da una esperta suppongo, visto che in fatto di falsificazione di delibere di giunta vi è un rinvio a giudizio del suo ex sindaco in cui lei stessa ricopriva il ruolo di vice sindaco).

Ma non mi arrenderò tanto facilmente e contrasterò fin che potrò questo progetto voluto dalla POLITICA della sinistra.

Di sicuro non ci sarà una veemente opposizione dal parte dell’attuale Sindaco, ad un progetto già autorizzato e che è fermo solo grazie alle indagini della Procura di Modena, il quale ha dichiarato in campagna elettorale che la discarica non la vuole “così come è” (?) e che farà di tutto “al limite del possibile” (?) e che si sarebbe seduto ai tavoli tecnici per fare stralciare la discarica dal Piano Regionale Rifiuti 2022/27 (PRR), in fatti è stato approvato con la discarica inclusa… guarda che strano..

Prepariamoci al peggio.. perchè se dovesse attuarsi il dissequestro prima del processo di chi è stato rinviato a giudizio (i nostri ex amministratori non ci sono andati per prescrizione dei termini), la discarica partirà sotto il nostro naso”.