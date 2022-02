Discarica Finale Emilia, Palazzi: “Osservazioni della Giunta Poletti copiate dal nostro ricorso al Tar”

FINALE EMILIA – L’ex sindaco e ora consigliere comunale della Lega a Finale Emilia, Sandro Palazzi, è intervenuto attraverso una nota stampa per commentare le 17 osservazioni presentate dal Comune di Finale Emilia contro l’inserimento della discarica nel Piano Regionale Rifiuti 2022-2027:

“Complimenti e grazie alla Giunta Poletti che ha presentato 17 osservazioni contro il piano regionale dei rifiuti (PRR) emanato negli ultimi giorni dell’anno 2021 a cui era permesso fare le osservazioni dovute entro il 12 di febbraio, volendo ancora una volta far credere che l’indirizzo politico del PD è contro l’ampliamento della discarica.

Complimenti sindaco perché non ha perso questa occasione così importante per la salute dei cittadini e grazie perché ha estratto i 17 punti dal ricorso al TAR presentato dalla Giunta Palazzi nel giugno 2019.

In campagna elettorale Poletti aveva dichiarato, cito testualmente, che “avrebbe avuto una grande opportunità, quella di sedersi al tavolo tecnico regionale per fare stralciare dal piano (PRR) la discarica di Finale Emilia”, L’esito (scontato) è stato che la discarica di Finale, autorizzata dalla Giunta PD, rappresenta ancora un obiettivo del piano dei rifiuti regionali.

Aveva dichiarato inoltre, che avrebbe combattuto in sede regionale perché la discarica “così come è” non va bene, che la dimensione “è troppo grande (9 ettari)” e che avrebbe difeso le proprie ragioni “al limite del possibile”.

Si potrebbe ipotizzare che Poletti non sia stato ascoltato dal presidente Bonaccini e che, per non apparire inerte agli occhi dei suoi adepti, abbia presentato le osservazioni dovute entro il termine del 12 febbraio. La cosa che più sorprende è che si è adoperato per copiare e incollare le medesime, estrapolandole dal ricorso al TAR presentato nel 2019 dalla Giunta Palazzi e che lo stesso PD aveva dichiarato insufficiente e mancante di sostanza per potere vincere il ricorso al TAR.

Ricordiamo che Il PD Finalese si era ASTENUTO nella votazione della delibera del Consiglio che dava incarico al Sindaco Palazzi di contrastare l’ampliamento per il bene della Comunità Finalese.

Grazie anche perché lo stesso Sindaco Poletti ha dato piena fiducia all’Avvocato Graziosi, riconfermando l’affermato professionista scelto dalla Giunta Palazzi e di cui sposa completamente le tesi ricorsive, replicandole come osservazioni al PRR”.