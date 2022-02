Fossa di Concordia, rapina la tabaccheria e si scusa prima di fuggire

CONCORDIA – Sono stati momenti di paura quelli vissuti sabato 29 gennaio dalla titolare della cartoleria/tabaccheria/edicola di Fossa di Concordia. Poco dopo le ore 19, infatti, un uomo, che all’apparenza poteva sembrare un normale cliente (indossava solamente la mascherina a protezione del volto e aveva il cappuccio della giacca calato sulla testa) si è avvicinato al bancone e ha puntato contro la titolare una pistola, intimandole di consegnargli l’incasso. La donna – come racconta lei stessa sulla stampa locale – impaurita dalla vista dell’arma gli ha consegnato i soldi, dopodichè l’uomo si è diretto verso l’uscita. Qui è avvenuto il fatto insolito: il rapinatore, infatti, prima di uscire, racconta la titolare, le ha chiesto scusa per poi scomparire a piedi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e, al momento, sono in corso le indagini per cercare di determinare l’identità del rapinatore. Un elemento importante in questo senso potrebbero rivelarsi le impronte rilevate dai Carabinieri: il rapinatore, infatti, non indossava i guanti. Lo stesso esercizio era già stato vittima di una rapina nel 2009.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017