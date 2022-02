“Il caffè della domenica” di Francesca Monari

di Francesca Monari

Il tempo di un caffè per leggere le notizie del momento, sul mondo del lavoro ma non solo!

Bologna – Simonetta Vinci, a 72 anni la signora dello Zabaione avvia la sua Start-Up

Un anno fa un imprenditore del food lo assaggia, se ne innamora e con l’aiuto di una distilleria di Cento (Fe) da domestica la produzione è diventata artigianale.

Ad oggi sono state prodotte oltre un migliaio di bottiglie che portano il suo nome stampato sull’etichetta gialla della bottiglia. Non è mai troppo tardi per mettersi in gioco!

In Italia l’occupazione di giovani e donne è in risalita.

A dicembre la percentuale di donne occupate, è salita al 50,5%: sono 54mila le lavoratrici in più (+0,6%) rispetto a novembre e 377 mila (+4,1%) rispetto a dicembre 2020. Così si evince dall’ultimo report dell’Istat, che comprende un miglioramento anche per i giovani con meno di 35 anni. Una notizia positiva anche se i nuovi posti di lavoro sono in buona parte a tempo determinato.

Cesena – E’ la cesenate Ambra Francolini la prima donna al comando di una compagnia della storica Brigata Marina San Marco, con base a Brindisi. Affascinata dai valori della divisa sin da quando aveva 9 anni, Francolini ha optato per i fucilieri di marina, ovvero i marines italiani che operano tra mare e terra.

Emilia-Romagna – Tanti i percorsi di formazione e lavoro dedicati ai giovani

La Regione ha prorogato al 28 febbraio 2022 il termine per partecipare al programma dell’Unione europea ‘Garanzia Giovani’. Il programma è rivolto ai giovani fino ai 29 anni che hanno assolto l’obbligo formativo, che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di tirocinio e/o di formazione.

Tante le opportunità per acquisire nuove competenze e per entrare nel mercato del lavoro. Per saperne di più vai al sito Garanzia Giovani

