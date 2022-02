Mirandola, lunedì 21 febbraio limitazioni alla circolazione in via Verdi, via Marsala e via Milazzo

MIRANDOLA – Lunedì 21 febbraio, nella fascia oraria compresa dalle ore 7,00 alle ore 17,00, sono previste, a Mirandola, alcune limitazioni alla circolazione in via Verdi (tratto compreso tra piazza Costituente e piazza Garibladi), in via Marsala e in via Milazzo, per consentire la movimentazione di un mezzo destinato alle operazioni di smontaggio di una gru a torre collocata nel cantiere di via Marsala, al civico n°12.

Limitazioni alla circolazione a Mirandola

Previsti, informano l’ Amministrazione comunale mirandolese e la Polizia Locale di Mirandola, divieto di sosta con rimozione e limitazioni alla circolazione nelle seguenti strade:

– in via Verdi, nel tratto compreso dall’intersezione con piazza Costituente fino al civico n°29;

– in via Marsala, nel tratto compreso tra via Verdi e via Milazzo;

– in via Milazzo, nel tratto compreso tra via Marsala e via Verdi.

Possibili interruzioni temporanee alla circolazione su via Marsala e su via Verdi, inoltre, saranno adottate per consentire la circolazione e le manovre dell’autogru, utilizzata per le operazioni di smontaggio della gru a torre.

