Omicidio Rossella Placati, rinviato a giudizio l’ex compagno

BONDENO – E’ stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio Doriano Saveri, ex compagno di Rossella Placati, operaia della Haemotronic di Mirandola, uccisa a Bondeno il 22 febbraio dello scorso anno. E’ stata, dunque, accolta la richiesta dei pm: il processo prenderà il via, si legge sulla stampa locale, il prossimo 14 aprile. Saveri, che si trova in carcere fin dai primi giorni seguenti all’omicidio, di cui è sempre stato il principale sospettato, anche nel corso dell’udienza di rinvio a giudizio ha continuato a professare la propria innocenza, rigettando ogni accusa. Era stato lui a denunciare la morte della compagna, raccontando di averla trovata priva di vita all’interno della propria casa. E’, però, emerso in seguito che i due avrebbero litigato in maniera piuttosto accesa la sera prima dell’omicidio.

