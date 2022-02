Percorso ciclabile, al via i lavori tra Rovereto e Sant’Antonio

NOVI- Sono partiti i lavori di realizzazione del percorso ciclabile che collegherà il comune di Rovereto a quello di Sant’Antonio.

Con il tombamento del canale che costeggia via Chiesa Nord, da parte del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, il percorso ciclabile inizia a “pedalare con le proprie gambe”.

“Il progetto è il risultato dil frutto di un percorso di confronto- ha spiegato il sindaco di Novi Enrico Diacci- Rispetto alla proposta iniziale che i cittadini hanno suggerito, coinvolti nel percorso partecipativo, sulla messa in sicurezza del tragitto lungo via Chiesa Nord verso Ponte Pioppa. E così è stato. Per questo sono molto orgoglioso di questo percorso, perché è nato tenendo conto delle opinioni e delle idee dei cittadini. Concretizzando una politica che trova nel confronto una delle sue principali prerogative”.

L’intervento è diviso in due stralci. Il primo inizia dall’incrocio tra via Barberi e via Manzoni e prosegue, costeggiando via Chiesa Nord, fino all’altezza di via 25 Aprile, dove è prevista la realizzazione di un impianto semaforico a chiamata: per garantire l’attraversamento in sicurezza di ciclisti e pedoni.

Il secondo stralcio proseguirà il percorso ciclabile fino a via Mazzarana, dove è previsto un secondo semaforo a chiamata: all’altezza di Corte Rettighieri.

I lavori sono sostenuti da fondi comunali e dal contributo del Consorzio di Bonifica Centrale: per un ammontare complessivo di 462mila euro.

La fine del cantiere è prevista entro il periodo estivo. Successivamente sarà necessario, per il completamento definitivo del percorso, un nuovo confronto con la cittadinanza : così da poter realizzare l’ultima parte del progetto. Il tratto finale consentirà il raggiungimento del centro di Sant’Antonio: in sicurezza per ciclisti e pedoni.