Sit in per la pace a Cavezzo sotto al municipio

CAVEZZO- Un sit per la pace contro l’offensiva russa e l’invasione dell’Ucraina: Cavezzo scende in piazza per dire no alla violenza e per esprimere solidarietà al popolo ucraino. Un sit in organizzato sulla scia della mobilitazione, avviata nella Bassa dal Comune di Finale Emilia con la marcia della pace, che sta coinvolgendo tante città dello Stivale. In Toscana, Abruzzo e Liguria sono state partite fiaccolate, appelli e bandiere della pace: iniziative organizzate dai Comuni ma anche da semplici cittadini che si sono mobilitati subito dopo la notizia dell’invasione russa.

A dare l’annuncio del sit in di Cavezzo è stata la stessa Amministrazione cavezzese sulla pagina Facebook ufficiale del Comune: il post è stato poi ripreso e condiviso da tanti cittadini.

Il presidio è stato organizzato dal’Amministrazione comunale di Cavezzo che, con il parroco don Giancarlo Dallari e tutti i cittadini che vorranno partecipare, vuole manifestare e protestare contro la violenza di Putin.

Tutta la comunità cavezzese è quindi invitata a partecipare al sit in per la pace che si terrà venerdì 25 febbraio, alle ore 19, in piazza Martiri della Libertà: davanti al municipio.

