Soliera protesta contro il caro-bollette: il Castello Campori al buio per una notte

SOLIERA- Il Comune di Soliera aderisce all’iniziativa contro il caro bollette, promossa dai comuni dell’Emilia-Romagna, che prevede lo spegnimento delle luci di un monumento simbolo nella serata di giovedì 10 febbraio.

A partire dalle ore 20, e per tutta la notte, le luci del Castello Campori e dell’obelisco di Arnaldo Pomodoro in piazza Lusvardi resteranno spente.

L’iniziativa, ideata dal sindaco di Cento Edoardo Accorsi e del sindaco di Bologna Matteo Lepore, si prefigge di stimolare con un gesto simbolico il Governo a far fronte al forte rincaro delle bollette che mette in difficoltà famiglie e imprese, stanziando ulteriori risorse.

“Spegnere una città- recita la nota condivisa dai comuni di ANCI Emilia-Romagna- non è una cosa bella. Lo spazio pubblico nutre le relazioni tra le persone e la sicurezza percepita anche nella misura in cui viene vissuto nella sua bellezza e nella sua luminosità. Per questo siamo preoccupati. Perché le nostre città hanno bisogno di essere aiutate. Hanno bisogno di luce e di speranza. Hanno bisogno di quella sostenibilità che oggi mette a forte rischio il sistema delle politiche pubbliche”.