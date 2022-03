20 borse di studio per studiare musica, danza e teatro

MODENA- Nei prossimi mesi 20 giovani modenesi con minori disponibilità economiche potranno partecipare grazie a delle borse di studio ai corsi di musica, danza e teatro di Talentho: la scuola d’arte di piazza Liberazione.

È stata rinnovata anche per il 2022, infatti, la convenzione tra il Comune e l’istituto con cui viene messo a disposizione un “pacchetto” di borse di studio annuali per accedere alle attività didattiche e formative della scuola usufruendo, quindi, di un significativo abbattimento dei costi di iscrizione.

Sono stati pubblicati online i documenti per richiedere il beneficio previsto per gli adolescenti interessati all’opportunità, che saranno valutati pure sulla base di un criterio motivazionale come previsto dall’intesa stipulata dall’Amministrazione comunale e la scuola d’arte.

“Lavoriamo per allargare e ampliare le possibilità di formazione, opportunità e partecipazione culturale: l’arte e la cultura per tutti e tutte”- commenta l’assessore a Cultura e Politiche giovanili Andrea Bortolamasi. La cultura rappresenta, dunque, “uno strumento di welfare, per una comunità che vuole includere e ridurre le diseguaglianze”.

Le borse di studio riguardano, in particolare, i percorsi riservati ai ragazzi da 13 a 18 anni. Le lezioni con frequenza obbligatoria, tenute da docenti qualificati, puntano ad avviare i giovani alla formazione di base sulle varie discipline; per gli aspiranti allievi di canto è prevista un’audizione, in cui vengono accertate l’idoneità e le attitudini musicali.

Le agevolazioni economiche disponibili sono scaglionate a seconda del reddito, con una percentuale di riduzione dei costi e di posti in regime agevolato (sul totale di 20) inversamente proporzionali al valore dell’attestazione Isee presentata dai candidati.

Oltre alla formazione tecnica, i laboratori della scuola d’arte offrono ai partecipanti la possibilità di esibirsi in spettacoli, rassegne, concorsi e concerti promossi da Talentho nell’ambito della programmazione artistica. Viene favorita ulteriormente, quindi, la possibilità di incontrare lungo il proprio percorso di crescita adulti in grado di promuovere relazioni significative e di sostenere e accompagnare processi di sviluppo individuale, creativo e lavorativo. Inoltre, nelle attività ordinarie è possibile trovare laboratori di teatro e danza a cui partecipano in maniera integrata ragazzi con disabilità e normodotati.

In parallelo ai corsi, che proseguiranno per tutto l’anno, Talentho ha avviato anche il progetto “Musica e società”, riservato a venti giovani da 11 a 17 anni, in cui vengono proposte lezioni di strumento – canto e di musica d’insieme. In questo caso la partecipazione al percorso è gratuita, subordinata a un colloquio conoscitivo e motivazionale di valutazione; obiettivo è creare un’orchestra sinfonica costituita da ragazzi delle scuole medie e superiori

Per i giovani da 14 a 21 anni che possiedono la YoungEr card della Regione Emilia-Romagna è poi previsto il laboratorio gratuito di songwriting: lo scopo è consentire ai ragazzi di sviluppare le tecniche di un autore di canzoni con particolare attenzione alla funzione dei testi in rapporto a melodia e struttura dei brani.

In programma, infine, pure il laboratorio di street dance per ragazzi e ragazze da 13 a 18 anni. In questo percorso l’hip-hop, danza prettamente di strada che anima quartieri, parchi e piazze, costituisce un modo per esprimersi secondo le proprie capacità psico-fisiche e motivazionali, favorendo anche la socializzazione, incoraggiando l’interazione e il contatto con gli spettatori e con gli altri ballerini. Il laboratorio verrà proposto anche al di fuori dagli spazi di Talentho, nei centri di aggregazione giovanile, nelle scuole e nelle Polisportive.

Approfondimenti sulla scuola sono disponibili online sul sito dell’istituto (www.talentho.it), via mail (scuola@talentho.it) o contattando i numeri 059 285676 e 391 7230475).