A San Possidonio accolti i primi profughi in arrivo dall’Ucraina

Sono stati accolti dal Sindaco Casari, a San Possidonio, i primi profughi arrivati dall’Ucraina. Stanchi, provati da un viaggio estenuante ma in buona salute. Tra i primi arrivati una splendida bambina di 6 mesi con la sua mamma. Sono giunti in Italia per ricongiungersi alla nonna che da anni si occupa di un anziano del paese.

Altre tre bambine sono arrivate con le loro madri mentre i rispettivi papà sono a combattere questa guerra che ancora una volta colpirà tanti innocenti. “È stata una grande emozione” riferisce l’assessore ai Servizi Sociali Roberta Bulgarelli che ha condiviso l’arrivo dei profughi. ” Non ci sono parole per descrivere l’espressione di sollievo di queste donne che hanno portato in salvo i loro piccoli e che comunque stanno combattendo a modo loro questa guerra che nessuno vuole”

Purtroppo è solo l’inizio, altri né arriveranno e San Possidonio, assieme ai suoi concittadini e alla loro solidarietà non mancherà di dare tutto l’aiuto possibile.

