Aggressione al sindaco di San Possidonio, la politica fa quadrato attorno a Casari

ALLIBITO!

Ho letto con sgomento la notizia apparsa oggi sui quotidiani locali, dell’aggressione al #sindaco di San Possidonio Carlo Casari … Da amministratore so bene quanto impegno occorra per occuparsi, ogni giorno, del bene della propria comunità di cittadini e resto allibito leggendo quello che è accaduto. Un cittadino ha il pieno diritto di esprimere il proprio pensiero, il proprio dissenso e non voglio entrare nel merito delle cause che hanno scatenato l’aggressore (ha schiaffeggiato il sindaco in municipio), ma il ricorso alla violenza, sia verbale che fisica, va condannato in ogni sua espressione e con ogni mezzo.