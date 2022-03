Aiuti per l’Ucraina, domenica 20 marzo raccolta farmaci nei circoli Pd della Bassa

Domenica 20 marzo, dalle ore 10 alle 12, i circoli del Partito Democratico della Bassa modenese aderiscono alla campagna di raccolta farmaci da destinare alla popolazione ucraina, promossa da Porta Aperta Modena e Portobello, in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato di Modena. È possibile portare farmaci, bendaggi e disinfettanti destinati alla popolazione ucraina nei circoli di Concordia e San Possidonio in via Mazzini 14 a Concordia sulla Secchia, di Cavezzo in via 1° maggio 85, di San Prospero in piazza Gramsci 11/B, di Camposanto in via Roma 8, di Mirandola in piazza Costituente, al circolo Arci Imperiale di San Felice sul Panaro in via Ferrino 635 e al circolo Pd di Massa Finalese in via per Modena 191. Verranno accettati solo farmaci con scadenza oltre i 12 mesi. Ai donatori si chiede di scrivere la tipologia del farmaco sulla scatola in maniera leggibile e di consegnarli già suddivisi in base ad essa.

