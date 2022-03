Bastiglia, luci a led per oltre 200 lampioni: prosegue l’efficientamento energetico

BASTIGLIA – Prosegue il percorso di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica sul territorio di Bastiglia. In questi giorni si stanno completando i lavori per il terzo stralcio dell’intervento di sostituzione dei corpi illuminanti, con il quale sono stati cambiati 203 lampioni obsoleti, sia bassi sia alti a lato della strada, con nuove luci a led.

Le strade cittadine oggetto di intervento sono via Marconi, via Borsara, piazza Repubblica, via Largo Bova, via Matteotti, via Don Minzoni, via Attiraglio, via Monte, via Conventino, via Verdeta (e allacciamento pista ciclabile verso Sorbara), via del Lavoro, via della Pace, via San Marco e via San Martino. Completato questo terzo stralcio, sale a 373 il numero di corpi illuminanti sostituiti nel corso di questi due anni, per un risparmio stimato pari a circa 11mila euro all’anno.

“L’impegno dell’Amministrazione comunale in tema di efficientamento energetico va avanti – precisa Elena Amaduzzi, assessora con delega all’Ambiente del Comune di Bastiglia –, come conferma questo importante intervento finalizzato a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, reso possibile anche grazie all’ottenimento di finanziamenti regionali. L’installazione di questi nuovi corpi illuminanti ci permettere di raggiungere un duplice beneficio: un significativo risparmio sulla spesa energetica e una maggiore sicurezza del territorio, grazie ad aree comuni meglio illuminate. È un percorso che abbiamo iniziato già da qualche anno e sul quale abbiamo deciso di puntare con convinzione”.

