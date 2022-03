Sgominato traffico di droga da 2 milioni di euro al mese: blitz in un capannone di Bastiglia

BASTIGLIA – Un traffico di droga da 2 milioni di euro al mese è stato sgominato nella giornata di ieri, 15 marzo, dagli uomini dell’Antidroga della Squadra Mobile della Polizia di Bologna. Il traffico di droga e il giro di denaro riguardava diverse regioni e città italiane: da Firenze a Bologna, da Milano a Roma, passando anche per la provincia di Modena e, in particolare, da Bastiglia, dove, attraverso un blitz in un capannone, sono stati ritrovati hashish, marijuana e cocaina. In tutto, sono state eseguite dalla Polizia 9 ordinanze di custodia cautelare ai danni dei componenti di una banda, dedita appunto al traffico di droga, composta in prevalenza da cittadini di origine albanese. Cinque di questi nove sono finiti in carcere, mentre per gli altri è stato disposto l’obbligo di dimora e di firma alla polizia giudiziaria. Sequestrati nel corso dell’operazione, in varie città italiane, 26 chili di cocaina, 22 di eroina, 126 di hashish e 70 di marijuana.

