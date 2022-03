Bomporto, code e traffico a Gorghetto per un cantiere sulla Panaria Bassa

BOMPORTO – Sono mattinate di code e traffico quelle a cui sono costretti negli ultimi giorni gli automobilisti che devono percorrere la Panaria Bassa in direzione Modena, all’altezza di Gorghetto. I disagi alla circolazione sono dovuti ad un cantiere Aimag relativo alla sostituzione di una condotta idrica. La brutta notizia per gli automobilisti è che i lavori hanno una durata prevista di circa un mese e fino al termine del cantiere la circolazione sarà possibile solamente in senso unico alternato, regolato da un semaforo mobile. Il Comune ha, però, precisato che, per ridurre i disagi, le attività nel cantiere inizieranno ogni giorno alle ore 8.30 e termineranno non oltre le 17, in modo da ripristinare la viabilità ordinaria negli orari di punta.

