Camion urta cavalcavia: motociclista 36enne morto per evitare le auto in coda

BOLOGNA – Pochi minuti prima, un camion aveva urtato, danneggiandolo gravemente, un cavalcavia autostradale, costringendo le forze dell’ordine alla chiusura della strada. Poi, in seguito alla coda di auto formatasi per questo motivo in via Rigosa, un motociclista 36enne, che procedeva in direzione della via Emilia, ha perso la vita nel tentativo di evitare di finire contro le auto ferme nel traffico dovuto alla chiusura della strada.

E’ quanto accaduto nella giornata di ieri, 28 febbraio, a Bologna: secondo le prime ricostruzioni, il motociclista 36enne avrebbe sbandato nel tentativo di non finire addosso alle auto in coda, finendo in un fossato e perdendo la vita in seguito alla caduta. All’arrivo dei soccorritori, infatti, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.

Il primo incidente, riporta l’Ansa, era stato arrecato da un mezzo pesante che trasportava un escavatore e che ha urtato violentemente, con la parte alta del carico, un cavalcavia autostradale che passa sopra via Rigosa, a Borgo Panigale, danneggiando gravemente l’infrastruttura.

