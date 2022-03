Tir in fiamme sulla A14 dopo un incidente, tre feriti

Si è verificato questa mattina, sull’autostrada A14, e precisamente nel tratto tra Forlì e Faenza, un incidente che coinvolto tre camion: in fiamme uno dei tre tir in seguito allo scontro. I tre conducenti, riporta l’Ansa, sarebbero rimasti feriti, in modo fortunatamente non grave, come testimoniato dal fatto di essere riusciti ad uscire in autonomia dai propri mezzi prima che divampassero le fiamme. Sul posto sono immediatamente intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e personale di Autostrade per l’Italia. Il tratto è stato riaperto poco dopo le 11, anche se proseguono, e dureranno per gran parte della giornata odierna, i lavori per recuperare i mezzi coinvolti e ripristinare la sede stradale, intaccata dal fuoco, dai liquidi dispersi dai mezzi e dalle schiume utilizzate dai Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio divampato dal tir in fiamme.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017