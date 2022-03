Mirandola, incidente in via Posta

MIRANDOLA – Un incidente stradale si è verificato questa mattina, a Mirandola, in via Posta, all’altezza dell’ingresso del Pronto Soccorso. Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Locale di Mirandola, che, oltre ad effettuare accertamenti su quanto avvenuto, ha sovrinteso la gestione del traffico, a causa della presenza dei veicoli coinvolti nell’incidente sulla carreggiata. Ora, informa la Polizia Locale di Mirandola, la situazione è risolta e la viabilità in via Posta è stata regolarmente ripristinata.

