Cavezzo, riaperto in uno spazio rinnovato il bar all’interno della bocciofila

CAVEZZO – A Cavezzo, ha riaperto nei giorni scorsi, in uno spazio rinnovato, il bar all’interno dei locali della bocciofila in via Rosati. L’Amministrazione comunale, presente all’inaugurazione con la sindaca Lisa Luppi, l’assessore allo Sport Mattia Zapparoli e quello al Terzo Settore Michele Soffritti, ha provveduto durante i lavori preparatori al rinnovo e all’adeguamento degli impianti dello spazio affidato in gestione. Il bar della bocciofila di Cavezzo ritorna così nella collocazione originaria, dove si trovava prima di essere spostato nei locali accanto all’ingresso della biblioteca comunale e poi chiuso durante la pandemia.

“Con l’emergenza causata dal Covid – commenta l’assessore Zapparoli – abbiamo perso tanti luoghi della socialità, con conseguenze molto pesanti. Oggi quegli spazi è importante ritrovarli, se possibile migliori di prima, a vantaggio di tutta la comunità. La riapertura del bar è solo uno degli interventi che, partiti già nei mesi scorsi, mirano a riqualificare l’intera area che gravita intorno al Palazzetto dello Sport e alla biblioteca comunale”.

