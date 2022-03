Discarica Finale Emilia, Sinistra Civica e Coraggiosa: “Si aggrava il quadro accusatorio”

FINALE EMILIA – Attraverso una nota stampa, Sinistra Civica e Coraggiosa per Finale Emilia interviene in merito alla discarica finalese:

“Si aggrava il quadro accusatorio scaturito dalle indagini compiute dai Carabinieri del Nucleo Forestale sulla discarica di Finale Emilia. L’udienza preliminare in corso al Tribunale di Modena si concluderà il 6 aprile prossimo con la decisione sui rinvii a giudizio degli indagati, ad eccezione di coloro per i quali è scattata la prescrizione. Agli ex vertici di Feronia viene contestato il reato ex art 452 bis del Codice Penale in quanto gli elementi raccolti dagli inquirenti indicano uno stato concreto di inquinamento ambientale dell’area.



Al Comune di Finale Emilia, già costituito parte civile al processo, rimane il danno causato dall’inquinamento del sito e dell’ambiente circostante. Sito che, lo ricordiamo, deve essere bonificato, indipendentemente dalla identificazione del responsabile del danno ambientale, così come previsto dal D. Lgs. 152/06 – Codice dell’ambiente.



Invece, in modo assurdo ed illogico, la Regione Emilia-Romagna ha inserito la discarica di Finale Emilia nel Piano Regionale Rifiuti in corso di approvazione, che prevede che tutti i rifiuti regionali vengano stoccati nella nuova maxi discarica finalese sino al 2026.



Alla luce di queste importanti novità appare ancora più necessario ed urgente ciò che abbiamo chiesto nelle osservazioni che abbiamo presentato pochi giorni fa al Piano Regionale Rifiuti: stralciare la discarica di Finale Emilia dal Piano Regionale Rifiuti, ritirare in autotutela l’autorizzazione all’ampliamento concessa dalla Regione Emilia-Romagna nel 2019, costituzione della Regione Emilia-Romagna quale parte civile al processo in corso e attivazione della procedura per la bonifica del sito.

Chiediamo pertanto ancora una volta al Sindaco Poletti e alla Giunta comunale di attivarsi rapidamente per la definitiva bonifica della vecchia discarica di Feronia 0, per la quale ancora nessuna Amministrazione si è attivata al fine di trovare una soluzione che non fosse subordinata a progetti di ampliamento. Intervento che il territorio e i cittadini di Finale Emilia non possono più aspettare”.