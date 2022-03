Funerali di Fabio Cavazzuti, San Prospero si ferma alle 10.30 di venerdì 18 marzo

“La morte prematura di Fabio è per tutta la comunità un fatto tragico e doloroso che ha colpito in particolare modo i giovani del paese – ha detto il sindaco . L’Amministrazione comunale, con questo atto, intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore per questa grave perdita che ha profondamente colpito la comunità e testimoniare una forte vicinanza e sostegno al dolore che sta vivendo la famiglia del giovane Fabio. Si informa la cittadinanza che la famiglia ha istituito una raccolta fondi a favore dell’Istitituto G. Guarini di Modena, per promuovere un progetto intitolato a Fabio, raccolta che si effettuerà anche durante le esequie”.