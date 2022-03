San Prospero, si terranno venerdì i funerali di Fabio Cavazzuti

SAN PROSPERO – Avranno luogo venerdì 18 marzo – riporta la stampa locale – i funerali di Fabio Cavazzuti, 19enne di Staggia di San Prospero, scomparso insieme al coetaneo Ahmed Assiri, nel tragico incidente avvenuto alle 6.30 di domenica mattina. I funerali si terranno alle ore 10.30 alla chiesa di San Prospero, mentre il corteo funebre partirà alle ore 10 dalla casa funeraria “Terracielo Funeral Home” di Mirandola. Domani, 17 marzo, alle 18, invece, nella casa funeraria di Mirandola verrà recitato il Santo Rosario. Ancora da stabilire, invece, la data dei funerali dell’altro ragazzo deceduto nell’incidente, Ahmed Assiri. La famiglia è intenzionata a svolgere la cerimonia funebre in Marocco e, a questo scopo, gli amici del giovane hanno avviato una raccolta fondi per aiutare la famiglia a sostenere le spese. Nei giorni scorsi, intanto, a Bastiglia, la comunità e gli amici di Ahmed e Fabio hanno ricordato i due ragazzi scomparsi attraverso una commemorazione in cui sono stati liberati in cielo palloncini bianchi e lanterne illuminate in memoria dei due giovani.

