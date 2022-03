Genitori e figli: comunicare con l’ascolto. Il corso del laboratorio teologico Realino

CARPI- E’ previsto per sabato 12 marzo, dalle 14.30 alle 17.30, il primo dei quattro incontri in cui si articola il corso rivolto ai genitori di figli adolescenti che il Laboratorio teologico Realino promuove in collaborazione con l’Istituto Vallauri di Carpi e con l’associazione Amici del Vallauri.

Tra gli ispiratori e promotori del laboratorio teologico Realino ci sono don Carlo Bellini, parroco di San Giuseppe e vicario episcopale per la pastorale e Raffaele Facci, insegnante e consulente rogersiano: da anni impegnato all’interno dell’istituto Vallauri.

Il laboratorio teologico Realino

Gli obiettivi e le specificità di questa proposta formativa per adulti sono quelli di aiutare i genitori a dialogare con i loro figli adolescenti, partendo dall’elemento dell’ascolto. Come specificano i promotori, “questi incontri per genitori non sono conferenze ma un percorso attivo in cui è necessario mettersi in gioco. La cosa più importante che un adulto deve fare è proprio indagare quanto si stia immettendo su questa pratica di ascolto, quanto ascolti se stesso, gli altri, i figli”.

“Sono molto contento di questa collaborazione con la diocesi di Carpi – afferma Vincenzo Caldarella, dirigente scolastico del Vallauri di Carpi – La comunità scolastica, formata da tutti gli attori che la compongono, deve dare delle risposte sia agli studenti che ai genitori. La scuola si fa così promotrice di un momento di riflessione per aiutare i genitori a concentrarsi sul rapporto che hanno con i propri figli, analizzando tematiche importanti come il disagio, anche familiare, il periodo dell’adolescenza, cui è strettamente connesso anche il tema dell’abbandono scolastico. Spero di garantire anche per i prossimi anni iniziative di questo genere, in collaborazione con la Diocesi, rafforzando l’alleanza tra la scuola e i genitori per non farli sentire da soli a fronte delle tante problematiche dei giovani di oggi”.

I prossimi appuntamenti: 26 marzo, 9 aprile, 7 maggio (sempre dalle 14.30 alle 17.30).

Gli incontri si terranno presso la sede del Vallauri e saranno aperti a tutti i genitori di ragazzi dalla III media alla V superiore.