San Felice, Nonno Silvano ricrea “l’uomo Del Monte”

SAN FELICE – Nonno Silvano colpisce ancora. Silvano Vergnani, eclettico artista del cartone riciclato, le cui realizzazioni hanno fatto la gioia di tantissimi bambini, stavolta pesca nel suo passato di dipendente dell’azienda sanfeliciana Del Monte: ricollegandosi al libro che si sta realizzando in paese sullo stabilimento, Nonno Silvano si rifà al celebre sketch pubblicitario degli anni ’80: “L’uomo Del Monte ha detto sì”.

L’uomo Del Monte

Ecco quindi la composizione in cartone riciclato con un volto che assomiglia vagamente a quello dell’uomo Del Monte della pubblicità, grandissimo esperto di frutta. L’ananas che regge in mano vuole invece ricordare sempre gli anni ’80 della Del Monte, quando nello stabilimento di San Felice furono costretti a introdurre tre turni per realizzare le etichette delle confezioni di ananas che arrivava da Filippine, Kenya e Sudafrica. Silvano Vergnani ha cominciato a lavorare alla Del Monte nel 1960, quando ancora si chiamava “Fruttabella”, fino al 1989.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017