Il Rifiutologo Hera compie 10 anni e diventa più “smart”

MODENA- Da 10 anni aiuta a sciogliere il dubbio amletico che, prima o poi, ha colto ciascuno di noi al momento di gettare qualcosa: “Ma questo dove lo butto?” È il Rifiutologo: la guida digitale ai servizi ambientali che, dal 2012, il Gruppo Hera ha messo a disposizione dei propri clienti proprio per aiutarli a districarsi nel mondo della raccolta differenziata.

In una decade, l’app ha allargato i propri confini – arrivando ad essere utilizzata anche nei territori del nordest serviti da AcegasApsAmga (dal 2015) e in quelli in cui opera Marche Multiservizi (dal 2021) – guadagnando un pubblico sempre più ampio e, ad oggi, è stata scaricata più di 750mila volte.

Al via la nuova funzionalità del Rifiutologo per il ritiro ingombranti

Nei suoi primi 10 anni, oltre a incrementare il numero di utenti e l’area geografica, il Rifiutologo si è anche evoluto sotto il profilo dei servizi e, oltre alle funzionalità base – come la possibilità di scoprire in quale cassonetto va collocato un particolare rifiuto, anche attraverso il codice a barre, o l’invio di una foto geolocalizzata per segnalare la necessità di un intervento (ad esempio in caso di cassonetti rotti o abbandoni) – nel tempo si sono aggiunte opzioni sempre più evolute e al passo con le esigenze della vita iperconnessa di oggi. Dalla possibilità per i clienti del Gruppo Hera di consultare il calendario delle raccolte porta a porta della propria zona, all’integrazione del Rifiutologo con Alexa di Amazon.

L’ultima novità riguarda la possibilità di prenotare tramite l’app il Rifiutologo anche il ritiro gratuito a domicilio di rifiuti ingombranti. Con pochi gesti sul touchscreen del proprio telefono o tablet, è ora possibile richiedere l’intervento direttamente a casa: il sistema fornirà la prima data utile, e solo in caso in cui questa non sia compatibile con le utenze del cittadino sarà necessario chiamare il servizio clienti per modificare l’appuntamento.

Per scoprire maggiori informazioni su questo servizio, con un sorriso, Hera ha lanciato il nuovo episodio della serie di video “Pensa a Mario”, disponibile sul canale Youtube della multiutility.

Dove lo butto? La funzione più amata che risponde a ogni dubbio

“Il Rifiutologo” offre un elenco con 4mila voci consultabili: digitando il materiale da buttare, compare subito il posto giusto in cui conferire il rifiuto. Per i prodotti di largo consumo, inoltre, è possibile scansionare il “codice a barre” con il cellulare per ricevere immediatamente le informazioni su come effettuare la raccolta differenziata. Inoltre, se un materiale non è presente nel database, il cittadino può segnalarlo tramite l’applicazione, sarà poi Hera ad aggiornare l’archivio: si tratta di un meccanismo di “crowdsourcing” (cioè aggiornato con il contributo degli stessi utenti), che permette a “Il Rifiutologo” di migliorare costantemente nel tempo.

Nel 2021 gli utenti hanno utilizzato queste funzionalità per circa 2,5 milioni di ricerche, di cui quasi 170mila solo nei Comuni del modenese. Nella provincia della Ghirlandina, la domanda più frequente ha riguardato la destinazione degli abiti usati (con 4.500 richieste), seguita da quella sugli imballaggi in alluminio o acciaio (3.400) e, parimerito con circa 3.000 interrogazioni ciascuno, imballaggio in tetrapak e cartoni per pizza. Dati che dimostrano non solo la volontà dei modenesi di fare la raccolta differenziata, ma di farla bene, così da alimentare sempre più i quantitativi di materiale da avviare a riciclo e recupero.

Geolocalizzazione, mappe e segnalazioni: cittadini ed Hera insieme per il decoro delle città

Grazie alla geolocalizzazione per indirizzo di residenza, l’app mostra all’utente la stazione ecologica più vicina con informazioni complete sui rifiuti da conferire, gli orari e gli sconti previsti dal proprio Comune. Le funzioni dell’app permettono di visualizzare anche le isole interrate della zona, con l’indicazione dei rifiuti conferibili, di trovare il punto più comodo in cui portare quelli particolari (come rifiuti elettronici, oli alimentari e farmacie), di cercare eventuali punti di raccolta itineranti (come l’Ecomobile o l’Ecoself) e i punti più vicini in cui ritirare tutto l’occorrente per la differenziata.

Inoltre, grazie al Rifiutologo i cittadini possono contribuire in maniera concreta al decoro della propria città, inviando segnalazioni anche fotografiche geolocalizzate di eventuali rifiuti abbandonati, cassonetti troppo pieni o danneggiati.

La fotosegnalazione arriva direttamente ai tecnici di Hera che, una volta eseguito l’intervento, mandano una notifica comunicando al cliente che il problema è stato risolto. Nella provincia modenese, nel solo 2021, questa collaborazione si è concretizzata in oltre 12mila segnalazioni inviate e risolte.

Scaricare Il Rifiutologo è veloce, gratuito e semplice: l’app infatti è disponibile sia su Apple Store sia su Google Play.