Insieme per San Felice: “Ricostruzione bloccata. La Giunta Goldoni piange sul latte versato”

SAN FELICE- “Perché in tre anni ci troviamo davanti a così pochi completamenti e liquidazioni, senza che sia stato portato avanti nulla di nuovo se non una parte di quanto già programmato e impostato negli anni precedenti?”- la sonora strigliata all’Amministrazione di San Felice- sul tema della ricostruzione privata- arriva dal gruppo consiliare Insieme per San Felice.

Questa la nota del gruppo:

“È giusto che la maggioranza sollevi il problema del completamento della Ricostruzione, indicando come stanno facendo i professionisti e le associazioni di categoria alcune problematiche oggettive che dalla fine del 2021 stanno davvero creando problemi: dal rincaro della energia, al caro prezzi prodotti per l’edilizia, certamente aggravati dalla Guerra.

Quello che però non si può sottacere è la lentezza con cui questa Amministrazione ha proceduto dal suo insediamento. Nei due anni precedenti onestamente non vi erano i problemi di oggi. Che San Felice oggi sia uno dei comuni dove la ricostruzione privata (abitazioni) è tra le più lente lo dicono i dati ed è troppo facile cercare alibi scaricando, come solito, ogni responsabilità sulla Regione o sul Governo nazionale.

Dal sito Open Ricostruzione (dati aggiornati a gennaio 2022) si evince che ad oggi devono essere ancora liquidati 47 milioni di euro. Le pratiche totali approvate 764 per un totale di 237 milioni di euro assegnati. Il comune ha liquidato ad oggi 190 milioni di euro. Solo Mirandola ha una cifra superiore ancora da liquidare.

Vanno benissimo gli appelli al Commissario per la ricostruzione e a tutti i parlamentari eletti nel nostro territorio, ma ciò non assolve assolutamente questa Giunta dal non avere svolto sin dal suo insediamento in modo efficace il proprio ruolo, nonostante le tante promesse fatte in campagna elettorale di accelerare la ricostruzione.

La domanda rimane: perché in tre anni ci troviamo davanti a così pochi completamenti e liquidazioni, senza che sia stato portato avanti nulla di nuovo se non una parte di quanto già programmato e impostato negli anni precedenti?

Nello stesso tempo noi come Insieme per San Felice continueremo a svolgere in maniera responsabile il nostro ruolo a sostegno di una soluzione ai problemi che da alcuni mesi, e non anni, riguardano la ricostruzione, in primo luogo privata, perché il nostro unico obiettivo rimane la più celere conclusione della ricostruzione nel nostro comune ed il rientro delle famiglie ad oggi ancora fuori dalla propria abitazione”.