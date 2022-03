Lavoratori in nero e poca sicurezza: sospeso un cantiere edile a Ravarino

RAVARINO- Qualche giorno fa, i carabinieri della stazione di Ravarino e del Nucleo Ispettorato del lavoro di Modena hanno effettuato un controllo in un cantiere edile, aperto per lavori di ristrutturazione, nel territorio comunale.

Il controllo ha messo in luce, a carico di una ditta subappaltatrice dei lavori, l’impiego di lavoratori in nero in misura superiore al 10% (un operaio irregolare su due) e, a carico di tutte le ditte operanti nel cantiere edile, più carenze in materia di sicurezza e di prevenzione del contagio da Covid19 nell’ambito degli ambienti di lavoro.

Ai tre datori di lavoro, titolari delle imprese, sono state contestate violazioni penali e le sanzioni amministrative complessivamente elevate nel corso del controllo ammontano a 7.900 euro. Le ammende per oltre 14mila euro.

Per le tre ditte è stata applicata la sanzione accessoria della sospensione dell’attività lavorativa per violazioni alla normativa anti-Covid (carenze già ripristinate) e, per una delle tre, anche il provvedimento di sospensione dell’attività nel cantiere fino ad avvenuta regolarizzazione dei lavoratori.